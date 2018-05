Членство в НАТО не препятствие: Турция дает отпор США

Вероятность переизбрания Реджепа Эрдогана на пост президента Турции в ходе досрочного голосования 24 июня весьма высока. Но семьдесят дней — это долгий срок в политике, а главный противник Эрдогана, 54-летний бывший учитель физики Мухаррем Индже, славится своей воинственной риторикой.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Turkey Pushes Back at US Attempt at Regime Change (Турция дает отпор американским попыткам смены режима), опубликованной порталом Strategic-Culture.

На фоне такого напряженного политического климата, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 6 мая сделал несколько ключевых заявлений в телевизионном интервью. Из них можно сделать вывод об углубившемся разочаровании Анкары из-за двусмысленной региональной политики США. Чавушоглу подчеркнул решимость Турции проводить независимую внешнюю политику и давать отпор давлению со стороны США. Он заявил, что Турция «обязательно отомстит», если США прекратят продажу оружия Турции или введут санкции из-за покупки турецким правительством российских ЗРК С-400.

«Они могут не сомневаться в наших связях с Россией. Западу пора отбросить эти идеи. Наше членство в НАТО не является препятствием для установления хороших связей с другими странами», — подчеркнул он.

Чавушоглу считает, что США больше не могут «навязывать свою собственную политику другим странам мира» или в одностороннем порядке вводить санкции. Он также отметил неизменную поддержку Турцией иранской ядерной сделки.

«Мы, Турция, хотим этого соглашения. Но если в него будут вноситься поправки, это должно делаться на основе консенсуса. Мы готовы сделать свой вклад», — сказал Чавушоглу.

За неделю до этого турецкий министр встречался с коллегами из России и Ирана в Москве, где в совместном заявлении главы внешнеполитических ведомств трех стран провозгласили «эффективность Астанинского формата как единственную международную инициативу, которая помогла улучшить ситуацию в Сирии».

Что касается САР, то здесь Турция чувствует — администрация Трампа играла на время, дав обещание вывести сирийское курдское ополчение из района Манбидж на турецкой границе, который курды захватили при активной военной поддержке со стороны США. Чавушоглу надеется, что ему удастся заставить госсекретаря США Майка Помпео выполнить обещание, данное его предшественником Рексом Тиллерсоном еще в середине февраля.

Но Анкара уже теряет надежду. В отношениях двух стран есть и другие камни преткновения. Приговор по делу турецкого банкира Мехмета Харкана Айллы в Федеральном суде Манхэттена должен был быть озвучен 7 мая, но решение перенесли на 12 мая. Вердикт может иметь серьезные последствия, в том числе введение санкций США против турецких банков (которые якобы нарушили санкции, наложенные на Иран несколько лет назад).

Но Турции и без этого грозит финансовая буря. 30 апреля Международный валютный фонд опубликовал предупреждение о том, что турецкая экономика демонстрирует «явные признаки перегрева» (после роста в 7,4% в 2017 году, вместо прогнозируемых 3,5-4%.) 1 мая Standard & Poor's нанесли неожиданный удар, понизив статус турецкой экономики до уровня «ВВ-», объясняя это вероятностью «жесткой посадки». Но такие совпадения не случайны.

Конечно, все это происходит в преддверии президентских выборов, которые Эрдоган надеется выиграть, обещая, что экономика будет «более устойчива к внешним потрясениям и финансовым ударам... (и) еще более привлекательна для инвесторов».

Между тем, в прошлый четверг официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт резко раскритиковала действия Турции в сирийском городе Африн. Замечания Науэрт могут быть прелюдией к отказу администрации Трампа выполнить обещание по поводу Манбиджа. Но суть в том, что Вашингтон систематически вставляет палки в колеса турецкого национализма, чтобы преградить Эрдогану путь.

Голоса курдов могут стать решающими в предстоящем турецком голосовании. Но вопрос о том, как далеко зайдет Вашингтон в попытках вмешаться, остается открытым.