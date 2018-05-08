Меню
Происшествия
Краснодарский грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки
Общество
Праздничный концерт для ветеранов прошел в петербургском БКЗ
Следующая новость
Загрузка...

    Краснодарский грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки

    52

    Краснодарский грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки

    Краснодар, 8 мая. Грабитель в Краснодаре измазал лицо зеленкой, чтобы его не узнала полиция, сообщили в краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте.

    23-летний грабитель обокрал одну из пассажирок на железнодорожном вокзале Краснодара. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Очевидцы добавили, что у укравшего деньги лицо было облито зеленкой.

    Как оказалось, грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки. Он надеялся, что полицейские его не найдут. Однако преступник был выявлен и задержан. Украденное было возвращено пострадавшей.

    Молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, передает «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.