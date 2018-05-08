Краснодарский грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки

Краснодар, 8 мая. Грабитель в Краснодаре измазал лицо зеленкой, чтобы его не узнала полиция, сообщили в краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте.

23-летний грабитель обокрал одну из пассажирок на железнодорожном вокзале Краснодара. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Очевидцы добавили, что у укравшего деньги лицо было облито зеленкой.

Как оказалось, грабитель измазал лицо зеленкой для маскировки. Он надеялся, что полицейские его не найдут. Однако преступник был выявлен и задержан. Украденное было возвращено пострадавшей.

Молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, передает «Ридус».