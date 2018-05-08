Тарасов призвал голосовать за представительницу Хорватии на «Евровидении»

Москва, 8 мая. Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов призвал голосовать за хорватскую певицу Франку Бателич, которая 8 мая выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Об этом полузащитник написал в своем Instagram. Тарасов попросил подписчиков отдать голоса именной ей, потому что 25-летняя невеста футболиста «Локомотива» Ведрана Чорлуки является его другом, передает агентство «Дни.ру».

Бывший муж Бузовой тут, похоже, перебрал шампанского, пока отмечал победу "Локомотива". Просто плюнул в душу всей стране и Самойловой. Говорит, за Хорватию голосуйте! pic.twitter.com/5mDdxw5aCN — Тревор Колби (@trevor_kolby) May 8, 2018

Россию на Евровидении представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит во втором полуфинале, который намечен на 10 мая.

Португалия получила право на проведение музыкального конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в украинской столице в мае минувшего года. По прогнозам букмекеров и поклонников конкурса, фаворитом «Евровидения-2018» является Израиль, от которого выступит Нетта Барзилай с композицией Toy.