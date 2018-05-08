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Сборная России по хоккею установила новый рекорд на чемпионате мира
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    Сборная России по хоккею установила новый рекорд на чемпионате мира

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    Сборная России по хоккею установила новый рекорд на чемпионате мира

    Москва, 8 мая. Сборная России сыграла уже три матча на чемпионате мира по хоккею. Сыграв третий матч со сборной Белоруссии, российская команда установила новый рекорд в истории отечественного хоккея по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира.

    Российские хоккеисты уже успели разгромить сборные Франции и Австрии со счетом 7:0 и Белоруссии со счетом 6:0.

     «180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб – это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

    Стоит отметить, что раньше максимальное количество минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб составляло 139 минут и 47 секунды. Прошлый рекорд был зафиксирован на чемпионате мира 1983 года.  

    Автор: Дарья Смолина
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