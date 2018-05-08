Сборная России по хоккею установила новый рекорд на чемпионате мира

Москва, 8 мая. Сборная России сыграла уже три матча на чемпионате мира по хоккею. Сыграв третий матч со сборной Белоруссии, российская команда установила новый рекорд в истории отечественного хоккея по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира.

Российские хоккеисты уже успели разгромить сборные Франции и Австрии со счетом 7:0 и Белоруссии со счетом 6:0.

«180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб – это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

???? Новый рекорд сборной на чемпионатах мира, достижения капитана и вратаря команды, масса других любопытных фактов - статистические итоги игры с Беларусью заслуживают вашего внимания: https://t.co/J6GhTfhBuo pic.twitter.com/zLBRpC5JWW — Хоккей России (@russiahockey) May 8, 2018

Стоит отметить, что раньше максимальное количество минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб составляло 139 минут и 47 секунды. Прошлый рекорд был зафиксирован на чемпионате мира 1983 года.