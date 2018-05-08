Макрон и Трамп обсудили обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке

Париж, 8 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Франции провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Главы государств обсудили вопросы, относящиеся к обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял инициативу Франции, Великобритании и Германии относительно изменения ядерного соглашения по Ирану. При этом накануне стало известно, что Трамп намерен вывести США из ядерного соглашения с Ираном.