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Политика
Макрон и Трамп обсудили обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке
Политика
Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном
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    Макрон и Трамп обсудили обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке

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    Макрон и Трамп обсудили обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке

    Париж, 8 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

    «Президент Франции провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Главы государств обсудили вопросы, относящиеся к обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

    Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял инициативу Франции, Великобритании и Германии относительно изменения ядерного соглашения по Ирану. При этом накануне стало известно, что Трамп намерен вывести США из ядерного соглашения с Ираном.

    Автор: Алексей Громов
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