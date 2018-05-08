Стало известно, кого могут назначить командующим Черноморским флотом
Москва, 8 мая. Новым командующим Черноморским флотом станет вице-адмирал Александр Моисеев, сообщили источники в силовых структурах Крыма.
Действующий командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко получил повышение по службе и отправится работать в Главкомате ВМФ. По информации РИА Новости, его пост займет Моисеев.
«К своим обязанностям он должен приступить во второй половине мая, — сообщают источники в силовых структурах. — Торжества по случаю Дня Победы и празднование 235-й годовщины Черноморского флота пройдут под руководством нынешнего командующего адмирала Витко».