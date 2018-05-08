Стало известно, кого могут назначить командующим Черноморским флотом

Москва, 8 мая. Новым командующим Черноморским флотом станет вице-адмирал Александр Моисеев, сообщили источники в силовых структурах Крыма.

Действующий командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко получил повышение по службе и отправится работать в Главкомате ВМФ. По информации РИА Новости, его пост займет Моисеев.