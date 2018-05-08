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Путин напомнил Зюганову о том, как лидеры КПСС своими руками развалили СССР
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    Путин напомнил Зюганову о том, как лидеры КПСС своими руками развалили СССР

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    Путин напомнил Зюганову о том, как лидеры КПСС своими руками развалили СССР

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы, ответил на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о достижениях СССР под руководством Коммунистической партии.

    По мнению президента, радоваться тут нечему, можно лишь признать исторический факт прекращения существования СССР.

    «Никого, кроме коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в конституции СССР, не было среди тех, кто руководил этим процессом», — добавил он.

    Кроме того, глава государства напомнил Зюганову, что в развале Советского Союза, помимо КПСС участвовали и другие силы, которых «со стороны много было». Однако, как подчеркнул Путин, главного факта это не отменяет: во главе СССР тогда находилась Коммунистическая партия. Таким образом, по его словам, «это историческое событие» так или иначе состоялось состоялось «по сути руками лидеров КПСС».

    Автор: Алексей Громов
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