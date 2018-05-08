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Сирия: на севере провинции Идлиб начались столкновения между террористами
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    Сирия: на севере провинции Идлиб начались столкновения между террористами

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    Сирия: на севере провинции Идлиб начались столкновения между террористами

    Дамаск, 8 мая. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции незаконного вооруженного формирования «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали базу «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Идлиб. Боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось захватить базу конкурирующей группировки. Атака произошла после того, как один из членов «Хайят Тахрир аш-Шам» был убит неизвестными в этом районе. По данным местных источников, в результате столкновений обе группировки понесли ощутимые потери.

    Автор: Алексей Громов
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