Сирия: на севере провинции Идлиб начались столкновения между террористами

Дамаск, 8 мая. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции незаконного вооруженного формирования «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали базу «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Идлиб. Боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось захватить базу конкурирующей группировки. Атака произошла после того, как один из членов «Хайят Тахрир аш-Шам» был убит неизвестными в этом районе. По данным местных источников, в результате столкновений обе группировки понесли ощутимые потери.