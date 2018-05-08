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ФИФА наказала РФС за расизм фанатов
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    ФИФА наказала РФС за расизм фанатов

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    ФИФА наказала РФС за расизм фанатов

    Москва, 8 мая. Дисциплинарная инстанция ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков за проявление дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча Россия – Франция.

    Ранее зарубежные СМИ сообщили, что во время футбольного матча, который проходил на арене «Санкт-Петербург», болельщики выкрикивали расистские кричалки в адрес нескольких французских игроков.

    «По результатам всестороннего расследования <…> дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение статьи 58 дисциплинарного кодекса ФИФА», — говорится в сообщении ФИФА.

    Напомним, матч между сборными России и Франции прошел на стадионе «Санкт-Петербург» 27 марта. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды.

    Автор: Дарья Смолина
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