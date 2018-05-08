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Штрафы нарушителей ПДД пойдут на ремонт российских дорог
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    Штрафы нарушителей ПДД пойдут на ремонт российских дорог

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    Штрафы нарушителей ПДД пойдут на ремонт российских дорог

    Москва, 8 мая. С 2019 года российские дороги будут ремонтировать за счет нового источника финансирования. Так, законопроект о зачислении всех поступлений от уплаты штрафов за нарушения ПДД в региональные дорожные фонды был рекомендован к принятию комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.

    Как говорится в пояснительной записке к документу, его принятие будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог, а также позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов.

    В Минтрансе также считают, что такая мера позволит в два раза увеличить расходы на строительство и ремонт дорог в регионах и ежегодно дополнительно привлекать в эту сферу около 60 млрд рублей.

    Эксперты прогнозируют увеличение на 9% поступлений в региональные дорожные фонды, передает издание «ФедералПресс».

    Автор: Тимур Румянцев
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