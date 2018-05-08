Власти Юрмалы запретили проведение «Бессмертного полка» в День Победы

Юрмала, 8 мая. Депутаты городской думы запретили проведение акции «Бессмертный полк» в Юрмале в День Победы, сообщил организатор шествия в городе Янис Кузинс.

Депутаты из Юрмалы приняли решение запретить проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. Этот шаг они объяснили якобы неверно оформленной заявкой. Организаторы с этим решением городских властей не согласны.

«Я иду в суд, чтобы оспорить это решение, — приводит слова Кузинса РИА Новости. — Запрет незаконен».

Ранее акцию «Бессмертный полк» запретили в Минске. Власти столицы Белоруссии заявили, что в городе может пройти схожее шествие, но под другим названием.