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Власти Юрмалы запретили проведение «Бессмертного полка» в День Победы
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    Власти Юрмалы запретили проведение «Бессмертного полка» в День Победы

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    Власти Юрмалы запретили проведение «Бессмертного полка» в День Победы

    Юрмала, 8 мая. Депутаты городской думы запретили проведение акции «Бессмертный полк» в Юрмале в День Победы, сообщил организатор шествия в городе Янис Кузинс.

    Депутаты из Юрмалы приняли решение запретить проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. Этот шаг они объяснили якобы неверно оформленной заявкой. Организаторы с этим решением городских властей не согласны.

    «Я иду в суд, чтобы оспорить это решение, — приводит слова Кузинса РИА Новости. — Запрет незаконен».

    Ранее акцию «Бессмертный полк» запретили в Минске. Власти столицы Белоруссии заявили, что в городе может пройти схожее шествие, но под другим названием.

    Власти Юрмалы запретили проведение «Бессмертного полка» в День Победы

    Автор: Катерина Тимошенская
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