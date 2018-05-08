Главные новости 8 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 8 мая.

С начала военного конфликта на территории Донбасса потери Вооруженных сил Украины составили 3 тысячи 332 человека, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. «Бойня за Дебальцево говорит о другом»: эксперты назвали крайне заниженными официальные потери ВСУ.

Замкомандующего армии ДНР Эдуард Басурин назвал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что на стороне ополченцев в Донбассе воюют 50 тысяч россиян, ложью, а писатель и офицер ДНР Захар Прилепин объяснил, зачем Порошенко врет. «Прикрывает скотство»: Басурин и Прилепин ответили на слова Порошенко о «50 тысячах русских солдат» в Донбассе.

Какие последствия ждут США после двух массированных ядерных ударов со стороны России, предположил американский профессор Мэтью Кроениг. Явная глупость: в Госдуме прокомментировали прогнозы американского ученого о ядерных ударах по США.

Комитет постпредов стран Европейского союза может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, который связан с ограничительными мерами из-за «подрыва территориальной целостности» Украины, свидетельствует предварительная повестка совещания. В Крыму ответили на угрозы Евросоюза рассмотреть новые санкции против России.

Сирия, 8 мая. Курды напали на САА в районе Сальхии; неизвестные в Хасаке атаковали автомобиль коалиции США; проамериканские боевики в Ат-Танфе могут использовать песчаную бурю для провокаций на юге Сирии. Сирия новости 8 мая 07.00: курды напали на САА в районе Сальхии; неизвестные в Хасаке атаковали автомобиль коалиции США.

День Победы 9 мая 2018 года в Санкт-Петербурге: военный парад, народная акция «Бессмертный полк», концерт на Дворцовой, а также артиллерийский салют и праздничный фейерверк. В работе метро будут изменения. День Победы 9 мая 2018 в Петербурге: парад, «Бессмертный полк», салют, изменения в работе метро.

Комитет постпредов стран ЕС может рассмотреть на встрече во вторник вопрос, связанный с санкциями из-за «подрыва территориальной целостности» Украины. ЕС во вторник может поднять вопрос введения новых санкций из-за Украины .

В эфире одного из политических шоу на канале НТВ говорили о перспективах экономического сотрудничества ФРГ и России в контексте «Северного потока — 2». «А не треснет ничего у вас?»: ведущий Норкин ответил на угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2».

Амбициозный план президента говорит о том, что российские реалии уже изменились к лучшему. Новый майский указ Путина: Россия способна построить себе счастливую жизнь.

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по США. «Логика американской стратегии»: профессор спрогнозировал последствия ядерного удара России по США.