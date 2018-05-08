Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил 8 мая, выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев, утвержденный сегодня на посту главы российского правительства.

Решение о повышении нужно принимать «аккуратно и взвешенно», исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил к работе, заявил Медведев. Потребуются изменения в корпоративном законодательстве, законе о труде, объяснил премьер.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Государственную думу. Я надеюсь, мы с вами сможем их рассмотреть», — добавил Дмитрий Медведев.

Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», говорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин еще 4 апреля, выступая на Московском экономическом форуме.

Увеличение возраста выхода на пенсию — вопрос неоднозначный, и затрагивает он каждого жителя страны. Федеральное агентство новостей обсудило эти планы с экспертами, и их мнения разделились.

Преданья старины

Пока в России на пенсию выходят в срок, установленный еще 86 лет назад — в 1932 году. Для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Если пенсионный возраст останется неизменным, то пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35% до 24% к 2050 году, подсчитали в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Причина — в старении населения из-за увеличения продолжительности жизни и падения рождаемости.

По прогнозам Росстата, если сейчас в нашей стране на 1 тысячу людей трудоспособного возраста приходится 455 пенсионеров, то к 2025 году их число вырастет до 510, а к 2035 году — до 545 человек. Таким образом, доля пенсионеров среди всех жителей России вырастет с 25,5% до 28,3% к 2030 году.

Стоит учитывать, что среди трудоспособных работают далеко не все. Как считают в министерстве экономического развития, к 2035 году численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его.

Все это резко усилит нагрузку на государственный бюджет, который уже давно является главным спонсором выплаты пенсий. На прямой бюджетный трансфер в 2018 году придется почти 3,3 трлн рублей, или 40% от бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Всего же по расходам бюджет фонда тянет уже на 8,7% ВВП России.

Помочь решить проблему огромного хронического дефицита ПФР могло бы повышение возраста выхода на государственную пенсию.

Тихой сапой

В середине марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз на 2018—20 годы, в котором условием поставил повышение пенсионного возраста, начиная с 2020 года, на полгода каждый год. Через несколько дней документ был удален с сайта госкорпорации.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в своей «Стратегии развития до 2024 года» предлагает постепенно, начиная с 2019 года, по полгода каждый год, повысить возраст выхода на пенсию к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Также предлагается увеличить минимальный трудовой стаж для начисления пенсии с нынешних девяти до 20 лет.

По расчетам авторов стратегии, увеличение трудового стажа на 5 лет даст возможность поднять будущую пенсию на треть. Если же пенсионный возраст не увеличить, то к 2035 году сводить бюджет будет очень сложно, заявляют они.

Подробное исследование обсуждаемой сейчас реформы было проведено учеными РАНХиГС под руководством академика РАН Абела Аганбегяна еще в 2014 году. В нем детально рассмотрены последствия увеличения пенсионного возраста на пять лет: до 60 — у женщин и 65 — у мужчин. Выводы неоднозначны.

С одной стороны, занятость среди тех, кому придется ждать пенсию последние пять лет, должна вырасти на 40%. Но только в идеальном варианте, и на самом деле «эффект от повышения пенсионного возраста будет явно меньше предсказанного».

С другой стороны, люди это уже немолодые, так что многие из них будут вынуждены оформить себе пенсию по инвалидности — и государство все равно будет им платить. Другие же просто не найдут работу — и государству придется содержать их на пособие по безработице.

Побочным эффектом от увеличения пенсионного возраста станет рост числа пенсионеров по инвалидности и безработных среди тех, кого эта реформа затронет, констатируют исследователи.

Возможность получать повышенную пенсию, если оформлять ее позже, тоже может не дать ожидаемого эффекта для российского бюджета. Причина кроется в большом разрыве между продолжительностью жизни мужчин и женщин в нашей стране, которая сейчас составляет 10 лет. По данным Росстата, родившийся в 2017 году средний представитель сильного пола проживет 67,5 лет, в то время как слабого — дольше 77,6 лет.

Поэтому, по расчетам экономистов РАНХиГС, мужчины смогут максимизировать свою прибыль, если будут оформлять пенсию как можно раньше, пусть ее ежемесячный размер и будет небольшим. Зато женщинам экономически целесообразно будет работать, пока здоровье позволяет.

Наконец, обсуждаемая сейчас пенсионная реформа может привести к росту социального неравенства. Дело в том, что выбор возраста выхода на пенсию зависит от положения человека на рынке труда. Если он работает на низкооплачиваемой работе, его человеческий капитал, так же как и здоровье, зачастую оказывается ниже, чем у более высокооплачиваемых индивидов.

Таким образом, плохое здоровье и высокая, относительно его заработной платы, пенсия толкает его выйти с рынка труда сразу после оформления прав на пенсию. Работодатель также не заинтересован в том, чтобы оставить этого работника у себя как можно дольше. В то же время люди с высоким уровнем человеческого капитала будут стараться оставаться на рынке труда настолько долго, насколько им будут позволять здоровье или семейные обстоятельства предупреждают российские ученые.

Аргументы «за»

«Повышение возраста выхода на пенсию неизбежно. В первую очередь, из-за быстрого увеличения продолжительности жизни», — заявил ФАН профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Вячеслав Бобков.

По мнению профессора, увеличение пенсионного возраста стоит рассматривать как благо. Хотя бы потому, что пенсия связана с выключением из социальной жизни: ранний выход на покой для многих означает уменьшение социальных связей и даже потерю смысла жизни.

«Я выделяю две категории населения, важные для развития страны. Это молодежь и люди старшего поколения. Надо использовать возможность передачи знаний и опыта, это сейчас слабо практикуется, — отмечает Бобков. — Но престарелые не могут работать там, где и молодые. Продление трудовой жизни требует создания специальных рабочих мест».

Поздний выход на пенсию давно назрел, и у нас нет шансов ее избежать, уверен проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Увеличение продолжительности трудовой жизни россиян — одна из задач правительства, и ее решение — залог улучшения качества жизни. К странам с продолжительной трудовой жизнью относятся, например, Германия и Япония. Как следствие, это страны и с высоким доходом на душу населения, и с высокой удовлетворенностью жизнью», — заявил Зубец.

Аргументы «против»

При повышении пенсионного возраста вклад старшего поколения в ВВП увеличится, но серьезно рассчитывать на ускорение экономического роста за счет трудящихся старше 60 лет вряд ли стоит, полагает член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сорокин.

«Насколько я понимаю, мы отстаем по производительности труда минимум в два-три раза от наиболее технологически развитых стран. Неслучайно президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу его увеличения на 5% в год. И если мы эту задачу решим, как и другие страны-лидеры, то проблема повышения пенсионного возраста отпадет. А если проблему решают за счет работы пенсионеров, то это только затормозит развитие экономики, потому что престарелые люди не могут так же эффективно выполнять многие виды работы, как молодые», — говорит Сорокин.

Отсрочка с назначением пенсии по старости может увеличить безработицу среди самых молодых — тех, кто ищет свою первую работу, полагает член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов.

«У нас пенсионеры работают не от скуки, а потому, что денег мало. Но благодаря пенсии они могут себе позволить занимать низкооплачиваемые рабочие места, на которые люди помоложе не идут, потому что не смогут себя и семью прокормить. И если произойдет повышение пенсионного возраста, то пенсионеры вынуждены будут конкурировать с более молодыми за более высокооплачиваемые места, а на низкооплачиваемые места никто претендовать не будет», — заявил Кичатов в интервью ФАН.

При этом специально увольнять «почти пенсионеров» никто не будет, считает он, потому что в этом случае даже выплата компенсации в размере двух месячных доходов увольняемого работника является большой нагрузкой для многих компаний.

Выход есть

Конечно, все страхи побочных эффектов от повышения пенсионного возраста блекнут по сравнению с реальностью быстро стареющего населения. Ведь увеличение «пенсионной» нагрузки на бюджет почти наверняка со временем обернется повышением налогов на бизнес, а это сделает предпринимательство еще более трудным делом. Так что пенсионная реформа необходима, соглашаются эксперты, но она требует корректив.

В качестве альтернативы всеобщего повышения возраста выхода на пенсию Герман Кичатов предлагает увеличить пенсионный возраст тех, кто выходит на пенсию раньше — полицейских и военных. Это позволит сократить дефицит ПФР.

Возможно, правительству стоит присмотреться к экспериментам с безусловным базовым доходом и рассматривать пенсию по возрасту как вариант такого безусловного дохода, говорит советник председателя Госдумы Алексей Чадаев.

«Для повышения пенсионного возраста нужно создать в стране достаточно вакансий, рассчитанных на людей старшего возраста. И где будут платить существенно больше, чем пенсия. Иначе люди будут стараться все равно сесть на шею государству, но по-другому: через статус безработного, статус инвалида», — рассказывает он корреспонденту ФАН.

Исходя из числа пенсионеров по старости и среднего срока получения пенсии, повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин потребует создания примерно 9 млн таких рабочих мест.

«Как известно, рабочие места создают предприниматели. Если каждый бизнесмен обеспечит работой еще десяток человек, то нам может потребоваться дополнительный миллион предпринимателей, — говорит Алексей Чадаев. — Этими предпринимателями могут быть и люди старшего поколения. Мировой опыт показывает, что большинство эффективных компаний создают как раз опытные люди старше 45 лет».

Мировой опыт

Платить своим одряхлевшим слугам содержание за преданную службу в Европе начали в XVIII веке. С учетом того, что средняя ожидаемая продолжительность жизни тогда не дотягивала до 40 лет, а разрыв в доходах между господами и всеми остальными был колоссальным, выплата пенсий в то время не была серьезной статьей расходов.

А вот первую государственную систему пенсионного обеспечения по старости для всех работающих граждан создал в 1880-е годы рейхсканцлер Германии Отто фон Бисмарк. Говорят, что таким образом он перехватил инициативу у набиравших популярность социалистов. Осторожный канцлер установил пенсионный возраст в 70 лет для мужчин и женщин. В те годы лишь немногие доживали до столь преклонных лет, так что вскоре после смерти Бисмарка в 1898 году пенсионный возраст опустили до 65 лет. На этой отметке он оставался в Германии до последнего времени. В 2012 году в стране началось постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с тем, чтобы он достиг 67 лет, начиная с 2029 года.

Пока 67 лет остаются в мире самой верхней планкой начала государственных пенсионных выплат. Он установлен, в том числе, в США, Дании, Норвегии. Но при этом в большинстве стран можно начать получать выплаты от государства по старости как гораздо раньше — в 60 лет, когда они будут меньше стандартной, так и позже — в 70 и даже 73 года, и в этом случае пенсия будет выше.

Но где бы вы ни жили, возраст берет свое, и после 70 лет, по данным ОЭСР, реально работают свыше 1% жителей только в шести странах: кроме Скандинавии, это Швейцария, Великобритания и США. Самые трудолюбивые старики «70+ лет» живут в Соединенных Штатах, но даже там их число не превышает 5%.

Установленный в СССР в 1932 году пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин остался из территории бывшего Советского Союза только в России и Узбекистане. До 2017 года он действовал и в Белоруссии, но теперь страна постепенно, на полгода за год, увеличит его к 2022 году — до 58 лет для женщин и 63 лет — для мужчин.