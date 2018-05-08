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Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ
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    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

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    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    «Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил 8 мая, выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев, утвержденный сегодня на посту главы российского правительства.

    Решение о повышении нужно принимать «аккуратно и взвешенно», исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил к работе, заявил Медведев. Потребуются изменения в корпоративном законодательстве, законе о труде, объяснил премьер.

    «Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Государственную думу. Я надеюсь, мы с вами сможем их рассмотреть», — добавил Дмитрий Медведев.

    Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», говорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин еще 4 апреля, выступая на Московском экономическом форуме.

    Увеличение возраста выхода на пенсию — вопрос неоднозначный, и затрагивает он каждого жителя страны. Федеральное агентство новостей обсудило эти планы с экспертами, и их мнения разделились.

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Преданья старины

    Пока в России на пенсию выходят в срок, установленный еще 86 лет назад — в 1932 году. Для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.

    Если пенсионный возраст останется неизменным, то пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35% до 24% к 2050 году, подсчитали в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Причина — в старении населения из-за увеличения продолжительности жизни и падения рождаемости.

    По прогнозам Росстата, если сейчас в нашей стране на 1 тысячу людей трудоспособного возраста приходится 455 пенсионеров, то к 2025 году их число вырастет до 510, а к 2035 году — до 545 человек. Таким образом, доля пенсионеров среди всех жителей России вырастет с 25,5% до 28,3% к 2030 году.

    Стоит учитывать, что среди трудоспособных работают далеко не все. Как считают в министерстве экономического развития, к 2035 году численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его.

    Все это резко усилит нагрузку на государственный бюджет, который уже давно является главным спонсором выплаты пенсий. На прямой бюджетный трансфер в 2018 году придется почти 3,3 трлн рублей, или 40% от бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Всего же по расходам бюджет фонда тянет уже на 8,7% ВВП России.

    Помочь решить проблему огромного хронического дефицита ПФР могло бы повышение возраста выхода на государственную пенсию.

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Тихой сапой

    В середине марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз на 2018—20 годы, в котором условием поставил повышение пенсионного возраста, начиная с 2020 года, на полгода каждый год. Через несколько дней документ был удален с сайта госкорпорации.

    Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в своей «Стратегии развития до 2024 года» предлагает постепенно, начиная с 2019 года, по полгода каждый год, повысить возраст выхода на пенсию к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Также предлагается увеличить минимальный трудовой стаж для начисления пенсии с нынешних девяти до 20 лет.

    По расчетам авторов стратегии, увеличение трудового стажа на 5 лет даст возможность поднять будущую пенсию на треть. Если же пенсионный возраст не увеличить, то к 2035 году сводить бюджет будет очень сложно, заявляют они.

    Подробное исследование обсуждаемой сейчас реформы было проведено учеными РАНХиГС под руководством академика РАН Абела Аганбегяна еще в 2014 году. В нем детально рассмотрены последствия увеличения пенсионного возраста на пять лет: до 60 — у женщин и 65 — у мужчин. Выводы неоднозначны.

    С одной стороны, занятость среди тех, кому придется ждать пенсию последние пять лет, должна вырасти на 40%. Но только в идеальном варианте, и на самом деле «эффект от повышения пенсионного возраста будет явно меньше предсказанного».

    С другой стороны, люди это уже немолодые, так что многие из них будут вынуждены оформить себе пенсию по инвалидности — и государство все равно будет им платить. Другие же просто не найдут работу — и государству придется содержать их на пособие по безработице.

    Побочным эффектом от увеличения пенсионного возраста станет рост числа пенсионеров по инвалидности и безработных среди тех, кого эта реформа затронет, констатируют исследователи.

    Возможность получать повышенную пенсию, если оформлять ее позже, тоже может не дать ожидаемого эффекта для российского бюджета. Причина кроется в большом разрыве между продолжительностью жизни мужчин и женщин в нашей стране, которая сейчас составляет 10 лет. По данным Росстата, родившийся в 2017 году средний представитель сильного пола проживет 67,5 лет, в то время как слабого — дольше 77,6 лет.

    Поэтому, по расчетам экономистов РАНХиГС, мужчины смогут максимизировать свою прибыль, если будут оформлять пенсию как можно раньше, пусть ее ежемесячный размер и будет небольшим. Зато женщинам экономически целесообразно будет работать, пока здоровье позволяет.

    Наконец, обсуждаемая сейчас пенсионная реформа может привести к росту социального неравенства. Дело в том, что выбор возраста выхода на пенсию зависит от положения человека на рынке труда. Если он работает на низкооплачиваемой работе, его человеческий капитал, так же как и здоровье, зачастую оказывается ниже, чем у более высокооплачиваемых индивидов.

    Таким образом, плохое здоровье и высокая, относительно его заработной платы, пенсия толкает его выйти с рынка труда сразу после оформления прав на пенсию. Работодатель также не заинтересован в том, чтобы оставить этого работника у себя как можно дольше. В то же время люди с высоким уровнем человеческого капитала будут стараться оставаться на рынке труда настолько долго, насколько им будут позволять здоровье или семейные обстоятельства предупреждают российские ученые.

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Аргументы «за»

    «Повышение возраста выхода на пенсию неизбежно. В первую очередь, из-за быстрого увеличения продолжительности жизни», — заявил ФАН профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Вячеслав Бобков.

    По мнению профессора, увеличение пенсионного возраста стоит рассматривать как благо. Хотя бы потому, что пенсия связана с выключением из социальной жизни: ранний выход на покой для многих означает уменьшение социальных связей и даже потерю смысла жизни.

    «Я выделяю две категории населения, важные для развития страны. Это молодежь и люди старшего поколения. Надо использовать возможность передачи знаний и опыта, это сейчас слабо практикуется, — отмечает Бобков. — Но престарелые не могут работать там, где и молодые. Продление трудовой жизни требует создания специальных рабочих мест».

    Поздний выход на пенсию давно назрел, и у нас нет шансов ее избежать, уверен проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

    «Увеличение продолжительности трудовой жизни россиян — одна из задач правительства, и ее решение — залог улучшения качества жизни. К странам с продолжительной трудовой жизнью относятся, например, Германия и Япония. Как следствие, это страны и с высоким доходом на душу населения, и с высокой удовлетворенностью жизнью», — заявил Зубец.

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Аргументы «против»

    При повышении пенсионного возраста вклад старшего поколения в ВВП увеличится, но серьезно рассчитывать на ускорение экономического роста за счет трудящихся старше 60 лет вряд ли стоит, полагает член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сорокин.

    «Насколько я понимаю, мы отстаем по производительности труда минимум в два-три раза от наиболее технологически развитых стран. Неслучайно президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу его увеличения на 5% в год. И если мы эту задачу решим, как и другие страны-лидеры, то проблема повышения пенсионного возраста отпадет. А если проблему решают за счет работы пенсионеров, то это только затормозит развитие экономики, потому что престарелые люди не могут так же эффективно выполнять многие виды работы, как молодые», — говорит Сорокин.

    Отсрочка с назначением пенсии по старости может увеличить безработицу среди самых молодых — тех, кто ищет свою первую работу, полагает член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов.

    «У нас пенсионеры работают не от скуки, а потому, что денег мало. Но благодаря пенсии они могут себе позволить занимать низкооплачиваемые рабочие места, на которые люди помоложе не идут, потому что не смогут себя и семью прокормить. И если произойдет повышение пенсионного возраста, то пенсионеры вынуждены будут конкурировать с более молодыми за более высокооплачиваемые места, а на низкооплачиваемые места никто претендовать не будет», — заявил Кичатов в интервью ФАН.

    При этом специально увольнять «почти пенсионеров» никто не будет, считает он, потому что в этом случае даже выплата компенсации в размере двух месячных доходов увольняемого работника является большой нагрузкой для многих компаний.

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Выход есть

    Конечно, все страхи побочных эффектов от повышения пенсионного возраста блекнут по сравнению с реальностью быстро стареющего населения. Ведь увеличение «пенсионной» нагрузки на бюджет почти наверняка со временем обернется повышением налогов на бизнес, а это сделает предпринимательство еще более трудным делом. Так что пенсионная реформа необходима, соглашаются эксперты, но она требует корректив.

    В качестве альтернативы всеобщего повышения возраста выхода на пенсию Герман Кичатов предлагает увеличить пенсионный возраст тех, кто выходит на пенсию раньше — полицейских и военных. Это позволит сократить дефицит ПФР.

    Возможно, правительству стоит присмотреться к экспериментам с безусловным базовым доходом и рассматривать пенсию по возрасту как вариант такого безусловного дохода, говорит советник председателя Госдумы Алексей Чадаев.

    «Для повышения пенсионного возраста нужно создать в стране достаточно вакансий, рассчитанных на людей старшего возраста. И где будут платить существенно больше, чем пенсия. Иначе люди будут стараться все равно сесть на шею государству, но по-другому: через статус безработного, статус инвалида», — рассказывает он корреспонденту ФАН.

    Исходя из числа пенсионеров по старости и среднего срока получения пенсии, повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин потребует создания примерно 9 млн таких рабочих мест.

    «Как известно, рабочие места создают предприниматели. Если каждый бизнесмен обеспечит работой еще десяток человек, то нам может потребоваться дополнительный миллион предпринимателей, — говорит Алексей Чадаев. — Этими предпринимателями могут быть и люди старшего поколения. Мировой опыт показывает, что большинство эффективных компаний создают как раз опытные люди старше 45 лет».

    Умирай, а рожь сей: доводы «за» и «против» повышения пенсионного возраста в РФ

    Мировой опыт

    Платить своим одряхлевшим слугам содержание за преданную службу в Европе начали в XVIII веке. С учетом того, что средняя ожидаемая продолжительность жизни тогда не дотягивала до 40 лет, а разрыв в доходах между господами и всеми остальными был колоссальным, выплата пенсий в то время не была серьезной статьей расходов.

    А вот первую государственную систему пенсионного обеспечения по старости для всех работающих граждан создал в 1880-е годы рейхсканцлер Германии Отто фон Бисмарк. Говорят, что таким образом он перехватил инициативу у набиравших популярность социалистов. Осторожный канцлер установил пенсионный возраст в 70 лет для мужчин и женщин. В те годы лишь немногие доживали до столь преклонных лет, так что вскоре после смерти Бисмарка в 1898 году пенсионный возраст опустили до 65 лет. На этой отметке он оставался в Германии до последнего времени. В 2012 году в стране началось постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с тем, чтобы он достиг 67 лет, начиная с 2029 года.

    Пока 67 лет остаются в мире самой верхней планкой начала государственных пенсионных выплат. Он установлен, в том числе, в США, Дании, Норвегии. Но при этом в большинстве стран можно начать получать выплаты от государства по старости как гораздо раньше — в 60 лет, когда они будут меньше стандартной, так и позже — в 70 и даже 73 года, и в этом случае пенсия будет выше.

    Но где бы вы ни жили, возраст берет свое, и после 70 лет, по данным ОЭСР, реально работают свыше 1% жителей только в шести странах: кроме Скандинавии, это Швейцария, Великобритания и США. Самые трудолюбивые старики «70+ лет» живут в Соединенных Штатах, но даже там их число не превышает 5%.

    Установленный в СССР в 1932 году пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин остался из территории бывшего Советского Союза только в России и Узбекистане. До 2017 года он действовал и в Белоруссии, но теперь страна постепенно, на полгода за год, увеличит его к 2022 году — до 58 лет для женщин и 63 лет — для мужчин.

    Автор: Павел Арабов
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