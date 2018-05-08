Лондон, 8 мая. Британская полиция завершила работу почти на всех участках в Солсбери, где могли быть обнаружены улики по «делу Скрипаля», сообщил официальный представитель канцелярии премьера Терезы Мэй.

Правоохранительные органы Британии освободили все участки для обеззараживания, исключением является дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Работы по очистке продолжаются успешно, приоритетом является сделать все эти места безопасными с тем, чтобы Солсбери мог вернуться к нормальной жизни», — заявили в канцелярии Мэй.

Он отметил, что в данный момент город является безопасным. Ранее о безопасности Солсбери заявила и сама глава правительства. Напомним, что 4 марта в бессознательном состоянии были найдены Сергей и Юлия Скрипаль. Позднее британские власти заявили о причастности РФ к инциденту.

В Москве все обвинения отвергли, требуя предоставить доказательства. В МИД РФ неоднократно напоминали, что Лондон должен предоставить консульский доступ к пострадавшим. Мария Захарова назвала происходящее вокруг Солсбери «невозможным позором».