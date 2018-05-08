«Как огурцы в бочке солиться не будем»: Путин анонсировал прорыв России на международные рынки

Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не должна заниматься самоизоляцией. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева премьер-министром РФ.

«Нас не ждут на международных рынках это правда, но мы должны туда попасть, мы поднимаем уровень своего собственного производства. Если мы замкнемся, как огурцы в бочке и будем сами себя солить, то ничего хорошего из этого не получится. Как специалист говорю», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что продвигая российские товары на международные рынки, повышается их конкурентоспособность, что также увеличивает уровень производства внутри РФ и повышает их качество. Путин также отметил, что по некоторым видам товаров Россия достигла переизбытка, так как им уже не хватает российского рынка.