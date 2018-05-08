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ЦСКА интересуется Беляевым
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    ЦСКА интересуется Беляевым

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    ЦСКА интересуется Беляевым

    Москва, 8 мая. По информации Федерального агентства новостей, московский ЦСКА заинтересован в подписании центрального защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.

    По словам источника ФАН, интерес вызван возможным окончанием карьеры защитников «армейцев» Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Сообщается, что Беляев также интересен «Спартаку», который уже вел по нему переговоры. Отмечается, что игрок обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 миллиона евро. 

    ЦСКА за тур до финиша чемпионата занимает третье место. «Арсенал» идет на седьмом месте. На счету Беляева 27 матчей в этом сезоне и 1 забитый мяч.

    Автор: Константин Тихов
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