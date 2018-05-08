ЦСКА интересуется Беляевым

Москва, 8 мая. По информации Федерального агентства новостей, московский ЦСКА заинтересован в подписании центрального защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.

По словам источника ФАН, интерес вызван возможным окончанием карьеры защитников «армейцев» Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Сообщается, что Беляев также интересен «Спартаку», который уже вел по нему переговоры. Отмечается, что игрок обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 миллиона евро.

ЦСКА за тур до финиша чемпионата занимает третье место. «Арсенал» идет на седьмом месте. На счету Беляева 27 матчей в этом сезоне и 1 забитый мяч.