Медведев скорректирует госпрограммы для реализации указов Путина

Москва, 8 мая. Существующие государственные программы будут скорректированы с учетом приоритетов, который установил президент России Владимир Путин в подписанном в понедельник майском указе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной думы.

Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в понедельник, 7 мая.

«На базе вот этих приоритетов [установленных указом] мы должны переформатировать будем и существующие государственные программы», — заявил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что переформатировать существующие государственные программы «абсолютно под силу».