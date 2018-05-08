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Медведев скорректирует госпрограммы для реализации указов Путина
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    Медведев скорректирует госпрограммы для реализации указов Путина

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    Медведев скорректирует госпрограммы для реализации указов Путина

    Москва, 8 мая. Существующие государственные программы будут скорректированы с учетом приоритетов, который установил президент России Владимир Путин в подписанном в понедельник майском указе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной думы.

    Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в понедельник, 7 мая.

    «На базе вот этих приоритетов [установленных указом] мы должны переформатировать будем и существующие государственные программы», — заявил Медведев.

    Премьер-министр подчеркнул, что переформатировать существующие государственные программы «абсолютно под силу».

    Автор: Дарья Смолина
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