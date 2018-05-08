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«Будем тут как тут со своими хрюшками»: Путин рассказал о роли России в торговой войне КНР и США
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    «Будем тут как тут со своими хрюшками»: Путин рассказал о роли России в торговой войне КНР и США

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    «Будем тут как тут со своими хрюшками»: Путин рассказал о роли России в торговой войне КНР и США

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы оценил роль России, которую страна может сыграть при продолжении торгового конфликта Китая и США. «Будем тут как тут со своими хрюшками», — пошутил он, пояснив, что РФ имеет шанс заместить для КНР ряд позиций.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящее время сельское хозяйство России набирает обороты и становится все более конкурентноспособным, в частности, ведет борьбу за «китайский рынок свиней». при этом он заметил что нужного результата пока достигнуто не было, однако выразил надежду, что «наши китайские друзья отреагируют», тем более, что уже сейчас предпринимаются определенные шаги в этом направлении предпринимаются.

    «Тем более, если они с американцами начнут тягаться, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками», — заключил глава государства.

    Автор: Алексей Громов
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