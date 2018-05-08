«Это не собака, это полный песец»: баннеры к Дню Победы в Кузбассе возмутили россиян

Кемерово, 8 мая. Плакаты ко Дню Победы, на которых изображены собаки, появились в поселке Тисуль на границе Кемеровской области и Красноярского края. Как сообщил блогер Роман Янченко, поздравить ветеранов, повесив баннеры с изображением белого пса, решил местный предприниматель.

«В Тисуле появились баннеры к Дню Победы с изображением пса. Выяснилось, что повесил их местный фермер, а глава поселка, который должен контролировать подобные вещи, этого не сделал. Видимо, логика у фермера была такая: День Победы в Год собаки», — рассказал Янченко.

Первоначально сообщалось, что плакаты висели на здании администрации поселка, однако там опровергли данную информацию, заявив, что их разместил на здании своего хозяйства частный фермер Сергей Тарасов.

«Он главой города не является. Никакого отношения к администрации не имеет», — подчеркнули в мэрии.

Отвечая на вопрос о том, как фермер додумался до такого и почему никто его не проконтролировал, в администрации ответили: «Мы с этим вопросом разбираемся. у нас есть глава поселка Тисуль: Паксютин Александр Иванович. По поселку с его разрешения банеры должны изготавливаться, контролироваться».

Баннеры с собаками возмутили россиян. «Это не монтаж? Это правда так висит?» — удивляется Вадим Речицкий.

«Уволить нафиг всех, кто это придумал!» — написала в комментариях пользователь Facebook Евгений Ярков.

«Не пропадать же макету, уплочено же», — иронизирует Сергей Карманов.

«Куда катится мир? Страшно за наше будущее с такими «умными» чиновниками», — возмутилась Татьяна Люманова.

«А в год Свиньи хряка туда поставят?» — интересуется Айрин Тут.

«Это не собака. Это — толстый откормленный ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ заглянул. Растет и крепчает, так сказать…» — шутит Андрей Атучин.