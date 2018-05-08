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Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России
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    Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

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    Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны.

    Ранее Путин после инаугурации в Большой Кремлевском дворце предложил Государственной думе кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России. Большинство депутатов одобрили предложение российского лидера.

    Медведев в свою очередь заверил, что кабмин будет работать для реализации масштабных задач, стоящих перед Россией.

    «Правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом», — констатировал и.о. главы кабмина.

    Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

    Как стало известно, через час после утверждения кандидатуры Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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