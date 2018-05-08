«Я вам приоткрою карты»: Путин рассказал о тратах на выполнение майского указа

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы сообщил о дополнительных тратах на выполнение его майского указа. По его словам, изначально речь шла о 10 трлн рублей, однако теперь эту цифру оптимизировали до 8 трлн.

«Я вам приоткрою карты: до позавчерашнего дня еще спорили, все посчитали, мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно», — сказал Путин.

Он отметил также, что «первоначально, когда выстраивали программу, изложенную во вчерашнем указе, исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 трлн рублей, даже, может быть, чуть побольше».

Напомним, текст нового майского указа Путина был опубликован накануне на официальном сайте Кремля. Документ определяет приоритетные цели и задачи для развития страны до 2024 года. В указе 17 пунктов. Особое внимание уделяется улучшению качества жизни россиян, снижения уровня бедности, смертности, обеспечения жильем семей, улучшением качества образования.