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8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра
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    8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра

    Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра Российской Федерации. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли западные районы сирийского города Алеппо. Десятки детей упали в обморок во время линейки в украинской школе.
    19:01 8 Мая 2018
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    Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра Российской Федерации

    8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра

    Дмитрий Медведев избран премьер-министром большинством голосов депутатов Госдумы. За его кандидатуру проголосовало 374 человека, против — 56. Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил Владимира Путина за доверие и предложение возглавить правительство.
    «Готов сделать все для развития нашей страны», — заявил Дмитрий Анатольевич.
    При этом Медведев подчеркнул, что главная цель правительства — качественный прорыв в экономике, социальной и других сферах.

    Премьер-министром Армении избран оппозиционер Никол Пашинян

    8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра

    Оппозиционер Никол Пашинян избран на должность премьер-министра Армении большинством голосов депутатов. За него проголосовали 59 народных избранников, 42 выступили против. Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Напомним, ранее один из руководителей правящей Республиканской партии, Армен Ашотян, заявил, что его фракция поддержит оппозиционера Пашиняна, исходя, главным образом, из соображений национальной безопасности и обеспечения спокойствия в стране.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли западные районы сирийского города Алеппо

    8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра

    Крупный сирийский город Алеппо опять подвергся обстрелу. Его западный район Шахба атакует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», входящая в альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Несмотря на близость турецкого наблюдательного пункта около Анадана, у исламистов к этому району есть свободный доступ со стороны промзоны Лерамуна. В результате обстрела боевиков трое мирных жителей получили ранения. Также были повреждены машины, в одну из которых пришлось прямое попадание.

    Десятки детей упали в обморок во время линейки в украинской школе

    8 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра

    Сегодня утром 22 ученика одной из общеобразовательных школ украинского города Черкассы потеряли сознание.
    «Инцидент произошел прямо во время линейки. Другие детали полиция пока выясняет», — рассказал журналистам представитель правоохранительных органов Черкасской области Дмитрий Грищенко.
    По информации местных СМИ, после массового обморока учебный процесс в заведении приостановили. Известно, что один ребенок в результате инцидента попал в реанимацию. Всего в больницу доставили 42 ученика. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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