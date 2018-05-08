Люди в масках похитили в Риге защитника русских школ Линдермана

Москва, 8 мая. Правозащитник Владимир Линдерман был похищен неизвестными в Риге.

По словам его соратницы Оксаны Челышевой, у остановки, на которой находился Линдерман, остановился микроавтобус, из которого вышли неизвестные в масках и напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника.

«Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда», — сообщила журналистам Челышева, передает РИА Новости.

Ранее суд Латвии принял решение арестовать активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко, которого обвинили в ведении деятельности, направленной против независимости страны, а также ее государственного строя.

Напомним, 1 мая в Риге прошел многотысячный марш против дискриминации в образовании, в котором приняли участие около десяти тысяч человек.