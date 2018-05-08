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Люди в масках похитили в Риге защитника русских школ Линдермана
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    Люди в масках похитили в Риге защитника русских школ Линдермана

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    Люди в масках похитили в Риге защитника русских школ Линдермана

    Москва, 8 мая. Правозащитник Владимир Линдерман был похищен неизвестными в Риге. 

    По словам его соратницы Оксаны Челышевой, у остановки, на которой находился Линдерман, остановился микроавтобус, из которого вышли неизвестные в масках и напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника. 

    «Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда», — сообщила журналистам Челышева, передает РИА Новости.

    Ранее суд Латвии принял решение арестовать активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко, которого обвинили в ведении деятельности, направленной против независимости страны, а также ее государственного строя.

    Напомним, 1 мая в Риге прошел многотысячный марш против дискриминации в образовании, в котором приняли участие около десяти тысяч человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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