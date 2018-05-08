Сирия: САА не дала боевикам увезти с собой в Идлиб несколько мирных жителей

Сирийская армия предотвратила похищение боевиками мирных жителей при выезде третьей партии автобусов из восточной части анклава на юге Дамаска. Корреспондент ФАН поговорил с людьми, спасенными САА.

Напомним, несколько дней назад боевики, действовавшие в населенных пунктах Ялда, Бабила, Бейт-Сахм, согласились на условия законного сирийского правительства сложить оружие и выехать вместе с членами своих семей на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Однако некоторые боевики превратно поняли условия достигнутых с официальным Дамаском соглашений.

Правительственным войскам пришлось освобождать девочку по имени Фажр аль-Шам, которую 3 года назад похитил у родителей и хотел увести в Идлиб ее родной дед, состоявший в одной из вооруженных группировок. Девочка была найдена сирийскими военнослужащими в одном из автобусов, которые отправлялись из населенного пункта Ялда. Девочка тут же была возвращена законным родителям и бабушке.

Отец девочки рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что он долгое время пытался своими силами вернуть ребенка, но все попытки оставались безуспешными:

«Мы пошли к сирийским военным и объяснили ситуацию. Нам пообещали решить нашу проблему. Уже сегодня нам ее привезли. Он (дед — прим. ФАН) ее хотел забрать в Идлиб. Хотел украсть ее. Но сирийская армия не позволила этому произойти. Они вернули девочку законным родителям. Я от радости не могу говорить и полностью растерян. Это чувство нельзя описать».

Но на этом происшествия для САА не закончились. Сирийским военным пришлось освобождать еще две семьи, которых боевики похитили и хотели увезти с собой на север Сирии. Мирные жители обратились к сирийской армии и сказали, что не хотят уезжать, после чего вмешались сирийцы и вывели их из автобусов. Одна из спасенных САА рассказала ФАН, что ее вместе с детьми боевики хотели заставить уехать в Джараблус