Путин: Число бедных в России уменьшается, но недостаточными темпами

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госдумы заявил, что число бедных россиян уменьшается, но пока недостаточными темпами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава государства прокомментировал вопрос об уровне благосостояния россиян. Он отметил, что количество бедных в стране сокращается.

«Надо честно говорить, что из-за кризиса, связанного с рядом причин, у нас заработные платы упали, но в настоящее время в связи с ростом экономики, растет и заработок. Количество бедных уменьшается, но недостаточными темпами», — сказал Путин.

Напомним, что в ходе заседания нижней палаты парламента на пост премьера большинством голосов была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева.