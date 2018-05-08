Меню
Политика
Медведев призвал активнее применять «мягкую силу» России
Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев призвал активнее применять «мягкую силу» России

    161

    Медведев призвал активнее применять «мягкую силу» России

    Москва, 8 мая. Россия применят «мягкую силу» пока не в тех объемах, которые необходимы. Об этом заявил утвержденный на пост премьера РФ Дмитрий Медведев на заседании в Госдуме. 

    Дмитрий Медведев считает, что в вопросе интеграции с приграничными к РФ странами делалось недостаточно. 

    «Так называемая «мягкая сила», использование наших интеллектуальных возможностей, нашего образования, русского языка, пока применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо», — отметил глава правительства.

    Он добавил, что существует большое пространство для использования русского языка. В то же время власти РФ поддерживают за рубежом не так много школ, которые изучают русский язык.

    Медведев считает, что в этом направлении необходимо активизировать усилия и применять «мягкую силу» России . В связи с этим необходимо подготовить педагогический состав, который будет реализовывать данную задачу в бывших союзных республиках.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.