Медведев призвал активнее применять «мягкую силу» России

Москва, 8 мая. Россия применят «мягкую силу» пока не в тех объемах, которые необходимы. Об этом заявил утвержденный на пост премьера РФ Дмитрий Медведев на заседании в Госдуме.

Дмитрий Медведев считает, что в вопросе интеграции с приграничными к РФ странами делалось недостаточно.

«Так называемая «мягкая сила», использование наших интеллектуальных возможностей, нашего образования, русского языка, пока применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо», — отметил глава правительства.

Он добавил, что существует большое пространство для использования русского языка. В то же время власти РФ поддерживают за рубежом не так много школ, которые изучают русский язык.

Медведев считает, что в этом направлении необходимо активизировать усилия и применять «мягкую силу» России . В связи с этим необходимо подготовить педагогический состав, который будет реализовывать данную задачу в бывших союзных республиках.