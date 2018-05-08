Нам надо защищаться: Путин прокомментировал отношения с Украиной и Молдавией

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал текущие отношения РФ с Украиной и Молдавией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин во время выступления в Госдуме затронул вопросы, связанные с текущими отношениями России с Украиной и Молдавией.

«Никто ничего не отрывал, — заметил президент. — В свое время распался СССР. Знаете, это как при разводе супруги разошлись, а один говорит другому: «Ну, будешь жить по моим правилам». Не надо так. Это суверенное право. Иначе, по-другому, не выйдет. Но, разумеется, нам надо защищаться, а не бросаться деньгами».