Москва. 8 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что монополия доллара ненадежна, это видит весь мир. По его словам, Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

Глава государства также заявил о необходимости укреплять экономический суверенитет страны для защиты рубля, в чем помогают антироссийские санкции.

«Наши партнеры помогают нам, вводя эти все ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих, не только для нас», — сказал президент.

Путин добавил, что РФ диверсифицирует золотовалютные резервы и будет продолжать это делать, монополия доллара ненадежна.

Напомним, накануне глава российского государства подписал новый майский указ главы российского государства направлен на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие РФ, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания российских граждан, повышение их уровня жизни.