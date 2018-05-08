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Путин потребовал решать проблемы с медициной в российских селах
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    Путин потребовал решать проблемы с медициной в российских селах

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    Путин потребовал решать проблемы с медициной в российских селах

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы, поднял вопрос о проблемах в сфере медицины и образования в селах.

    В частности, глава государства указал на необходимость создания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах, замену специализированного медицинского транспорта. «Все это счетные позиции, — заметил президент. — То же самое касается и образования».

    «На протяжении полутора лет коллеги администрации постоянно этим занимались», — добавил он.

    Напомним, о том, что внимание к сельской медицине необходимо повысить, Путин заявлял ранее на форуме ОНФ.

    «Я слышал от граждан, такие печальные шутки, что закрывают очередное учреждение на селе. Как они шутят горько: «а из лекарств у нас только чеснок». Вы знаете, даже не знаю, что и говорить», — возмутился тогда президент. Именно поэтому внимание к этому вопросу, как подчеркнул он, должно быть безусловно повышенным.

    Автор: Алексей Громов
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