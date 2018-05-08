Москва, 8 мая. Команда президента США Дональда Трампа радуется первым поражениям специального прокурора Роберта Мюллера на судебных слушаниях о «вмешательстве» в выборы 2016 года.

Как пишет Politico, два федеральных судьи усомнились в полномочиях Мюллера, который пользовался полной свободой при расследовании и мог превысить полномочия по некоторым следственным действиям, не связанным с президентскими выборами в США. Кроме того, Мюллеру было отказано в переносе сроков заседания, а Дональд Трамп вновь заявил, что спецпрокурор устраивает «охоту на ведьм», и одобрил справедливые, по его мнению, действия суда.

Когда в начале этого года США объявили о «вмешательстве» России в выборы, обвинители были уверены, что лица и компании, которых подозревают в этом, никогда не появятся в суде, чтобы защитить свою репутацию, пишет издание. Однако недавно российская компания Concord Management направила своих адвокатов, которые требуют от Мюллера предоставить информацию обо всех случаях слежки правительства США за гражданами других стран и вмешательства Соединенных Штатов в выборы и политические процессы в других государствах.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что решение судьи может заставить команду Мюллера отказаться от обвинений в адрес Concord Management, чтобы не раскрывать секретные данные. Это негативно скажется на имидже Мюллера и его комитета, отмечает Politico.

Напомним, адвокаты компании Concord Management потребовали раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных государств начиная с 1945 года. Как отмечает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, Мюллеру, который пытался обвинить РФ, придется отвечать за сотни случаев доказанного вмешательства США в дела других стран.