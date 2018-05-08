Сирия новости 8 мая 19.30: при взрыве в Идлибе погиб мирный житель, в Алеппо ликвидировано несколько боевиков «Ан-Нусры»

Сирия, 8 мая. При взрыве в Идлибе погиб мирный житель, в Алеппо нейтрализовано несколько боевиков «Тахрир аш-Шам», ИГ1 несет значительные потери в столкновениях с САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Дамаске, ведут обстрел позиций «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме, атакуют ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, противостоит САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) выбила террористов «Исламского государства» с территории футбольного поля, расположенного недалеко от освобожденной ранее больницы в районе Хаджар аль-Асвад в южном пригороде сирийской столицы. О продвижении правительственных сил САР пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2) военный источник. Перестрелки между САА и боевиками ИГИЛ1 продолжаются также в районе Ат-Тадамун и лагере беженцев Ярмук. По сведениям местных источников, ИГИЛовцы несут значительные потери в живой силе.

Провинция Алеппо

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в Аль-Баб прибыл пятый конвой автобусов с боевиками, эвакуированными из южных пригородов Дамаска.

На севере провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов радикальных исламистов недалеко от поселения Аз-Захра. По сведениям информагентства Fars News, САА ликвидировала ряд боевиков и уничтожила несколько единиц техники «Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустыне к западу от Меядина продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и бандами «Исламского государства». Об этом пишет местный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Напомним, ИГИЛовцы скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор. Террористы смогли подготовиться к атакам на позиции Сирийской арабской армии (САА) и нарастить силы, так как курды не провели работу по зачистке подконтрольных им районов от «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Местный источник передает в Telegram (@Syrianow10), что российская авиация наносит удары по пунктам дислокации террористов в окрестностях поселений Хубейт и Накир.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в городе Маарет Мисрин сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента, по сведениям правозащитной организации, погиб гражданский.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аз-Закият на севере провинции Хама. Об этом пишет военный Telegram-канал (@Syrianow10).

Продвижение правительственных войск в этой части региона обеспечивают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)