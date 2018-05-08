РКН идет по правильному пути: эксперт оценил разблокировку 3,7 млн IP-адресов Google

Блокировка шести подсетей Google, которая была введена из-за запрета мессенджера Павла Дурова Telegram, была снята, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллионов IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — говорится в тексте сообщении.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что подсети были разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних Интернет-ресурсов, которые не связаны с деятельностью мессенджера Telegram. Регулятор отмечает, что мониторинг использования разблокированных сетей будет продолжаться.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории Российской Федерации. В ходе исполнения решения суда Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов, предоставлявших доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.

Верный путь

Независимый аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что Роскомнадзор, несмотря ни на что, действует крайне решительно и в настоящий момент поступает правильно.

«РКН идет по правильному пути: разблокировав три подсети Amazon, он взялся за Google. Очень надеюсь, что такая тенденция будет и далее, и удастся разблокировать и остальные подсети. Вся эта неприятная история с блокировкой подсетей Amazon и Google связана с тем, что Telegram «прыгает» по IP добросовестных сайтов, таким образом подставляя их под блокировки. Вероятно, Дуров тратит немалые финансовые средства на такие фокусы, но, скорее всего, Роскомнадзор разгадал этот пазл и понял, как «банить» мессенджер, не затрагивая работу посторонних ресурсов», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, Amazon и Google не оказались бы в подобной ситуации, если бы Павел Дуров изначально выполнил требования суда. Именно на руководстве Telegram сегодня лежит вся ответственность за всю эту неприятную историю с блокировкой посторонних порталов.

«Суд принял решение заблокировать Telegram, значит, его решение должно быть исполнено, потому что нельзя допускать исключений. В противном случае, как я уже говорил ранее, это серьезный риск для российской правовой системы в целом. Конечно, интересы россиян не должны от этого страдать. Поэтому очень хорошо, что РКН оперативно организовал горячую линию, смог наладить взаимодействие с Интернет-ассоциациями и бизнесом, проведя ряд встреч. И мы видим, что сегодня регулятор выполняет обещания: блокировка с добросовестных сайтов снимается. Сейчас РКН внедряет безопасные для законопослушных порталов ограничения доступа к противозаконной информации», — резюмировал Иван Аркатов.

Как ранее сообщала пресс-служба РКН, в ходе блокировки мессенджера Telegram была выявлена нештатная работа 400 ресурсов. Регулятор отметил, что с пострадавшими компаниями проводится работа совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий.