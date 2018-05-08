«Там же рядом военные склады»: украинцы предположили, чем отравились дети в Черкассах

Киев, 8 мая. Более 50 детей отравились во время школьной линейки в украинском городе Черкассы. На мероприятии 20 ребят одновременно потеряли сознание. Школьников доставили в больницу. Сейчас под наблюдением врачей находятся 53 ребенка и два учителя. По предварительным данным, врачи заявляют, что в школе произошло отравление ядовитым веществом.

Украинские пользователи соцсетей, пораженные массовым отравлением детей, выдвинули версию о том, что выброс отравляющего вещества мог произойти «складах, расположенных рядом складов ПВО».

Так, журналист одной из местных ТРК Владимир Воротник на своей странице в Facebook пишет, что 11 детей находятся в реанимации. При этом он подчеркнул, что все пострадавшие живы, получают помощь врачей, в связи с чем призвал местных жителей и СМИ не заниматься «разгоном страшилок». Однако в комментариях к его записи местный житель Юрий Ефремов полагает, что отравляющим веществом мог быть окислитель на основе азотной кислоты. «Там же рядом склады ПВО, неизвестно, что там на них хранится», — добавил он. В ответ Воротнюк заметил, что «ничего, кроме компонентов для буков, там хранится не может». «Доктор, вспомните симптомы отравления парами азотной кислоты», — продолжал настаивать Ефремов.

Однако одна из потрясенных произошедшим местная жительница рассказала, что живет в доме вместе с военными, которые проходят службу в воинской части рядом со школой, и по их словам, «аналогичная ситуация не только в Черкассах, но и в нескольких городах Украины». «Ваши комментарии по этому поводу?» — поинтересовалась она.

Появляются в соцсетях записи, что сероводородом в городе пахло в воздухе еще ночью. Ряд комментариев также касается варианта о некой диверсии на складах военной части, «где хранится окислитель для «старых» ПЗРК» «Окислитель … может от баллистических ракет, типа меланжа (высокотоксичный окислитель топлива для ракет средней и малой дальности, - прим. ФАН)», — предполагают участники обсуждения.

Как сообщалось ранее, по данным Госслужбы Украины по ЧС, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. Сначала с места ЧП были госпитализированы три ребенка, затем 42, но и после этого число отравившихся продолжало расти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину ЧП. Известно, что в пробах воздуха специалисты опасных веществ не нашли, теперь проверяются пробы воды.