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Украина
Удар в спину от Coca-Cola: украинцы возмущены продажей напитка в «матрешках»
Украина
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    Удар в спину от Coca-Cola: украинцы возмущены продажей напитка в «матрешках»

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    Удар в спину от Coca-Cola: украинцы возмущены продажей напитка в «матрешках»

    Тель-Авив, 8 мая. Украинский журналист Василий Крутчак возмущен продажей напитка Schweppes в банках, на которых изображена матрешка. Креатив от корпорации Coca-Cola украинец назвал «ударом в спину».

    Необычное оформление Schweppes Крутчак обнаружил в Тель-Авиве. Находку он сфотографировал и выложил на свою страницу в Facebook.

    «Удар в спину от корпорации Coca-Cola», — подписал он фото.

    Украинских подписчиков журналиста также возмутила надпись на банке, изображающей матрешку: «Original Russchian».

    Ранее с сайта интернет-магазина Adidas была удалена коллекция спортивной формы с символикой СССР после политического скандала, инициатором которого стала Украина и Литва.

    Автор: Катерина Тимошенская
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