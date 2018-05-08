Удар в спину от Coca-Cola: украинцы возмущены продажей напитка в «матрешках»

Тель-Авив, 8 мая. Украинский журналист Василий Крутчак возмущен продажей напитка Schweppes в банках, на которых изображена матрешка. Креатив от корпорации Coca-Cola украинец назвал «ударом в спину».

Необычное оформление Schweppes Крутчак обнаружил в Тель-Авиве. Находку он сфотографировал и выложил на свою страницу в Facebook.

«Удар в спину от корпорации Coca-Cola», — подписал он фото.

Украинских подписчиков журналиста также возмутила надпись на банке, изображающей матрешку: «Original Russchian».

Ранее с сайта интернет-магазина Adidas была удалена коллекция спортивной формы с символикой СССР после политического скандала, инициатором которого стала Украина и Литва.