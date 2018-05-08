Обгаживает политикой память: Кива раскритиковал Порошенко за отказ от общих с РФ праздников

Илья Кива, глава Социалистической партии Украины и глава Всеукраинского союза ветеранов АТО, комментируя заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что у Украины не должно быть общих военных праздников с Россией, заявил о недопустимости вмешательства политики в память народа.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале украинский политик и ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Илья Кива заявил, что для него День Победы — это «результат человеческого самопожертвования, героизма, подвига солдата, победа добра над злом».

«Я — солдат своей страны. И для меня все эти режимы, Порошенко, они приходят и уходят. А вот этот подвиг, эта Победа, они будут передаваться из уст в уста, из поколения в поколение. На этих подвигах мы будем растить будущие поколения», — сказал Кива в прямом эфире российского ТВ.

Украинский политик подчеркнул, что он вырос на подвигах своего деда.

«Я — солдат, который пошел защищать свою Родину. Я вырос на подвигах своего деда. Так сложилась история, что сегодня мне приходится защищать страну, воюя с русскими. Такая ситуация. Но я не разбираю политических режимов. Для меня есть подвиг, есть дань и честь, — продолжил Илья Кива. — К сожалению, 9 мая мы начали политизировать и перетягивать, обгаживать политикой великую память о подвиге человечества».

Кива отметил, что завтра, 9 мая, в 8 часов 45 минут, вместе со своими бойцами — ветеранами АТО — он будет возлагать цветы и венки к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата, возле которого Всеукраинский союз ветеранов АТО вот уже полгода несет почетный караул, защищая его от осквернения и вандализма.

Напомним, 8 мая украинский президент Петр Порошенко заявил, что еще в 2014 году прекратил «давнюю и странную традицию» празднования Дня Победы вместе с Россией. По его словам, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со «страной-агрессором».