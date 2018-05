«Кинжал» способен защитить Россию от любых западных захватчиков — Zerohedge

Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая будет впервые представлена на параде Победы в Москве 9 Мая, равно как и другое новейшее российское вооружение, способна защитить страну от любых атак со стороны западных захватчиков, признали западные же СМИ.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia To Debut New Hypersonic Missile For The First Time During Victory Day Parade» («Россия впервые покажет новую гиперзвуковую ракету во время парада Победы»), опубликованной порталом Zerohedge.

Пока напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжает приближаться к точке кипения, в России все чаще дебютируют новейшие системы вооружения, способные защитить страну от любой атаки со стороны западных захватчиков.

Так, 9 мая во время парада Победы в Москве будет продемонстрирована новейшая гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также другое высокотехнологичное оружие.

«Напомню, что до самого важного и почитаемого праздника в России — Дня Победы — осталось меньше недели. Подготовка к военному параду идет полным ходом», — заявил на прошлой неделе министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Еще в марте в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о наличии у России «неуязвимых» передовых систем вооружения, которые обеспечили России значительное военное преимущество перед Соединенными Штатами и всеми остальными странами мира. В частности, Путин показал миру новейшую гиперзвуковую ракету, способную достигать скоростей, в десять раз превышающих скорость звука, а также обходить все существующие системы ПРО, которые есть на Западе.

По сообщениям ТАСС, «модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», примут участие в параде в Москве 9 мая».

«Я хочу обратить внимание персонала, участвующего в организации мероприятий, на необходимость соблюдения всех необходимых мер безопасности и правил эксплуатации оборудования», — отметил министр обороны.

В параде Победы также примут участие комплексы зенитно-ракетной системы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», роботизированные системы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотные летательные аппараты, внедорожники багги и снегоходы.

Между Москвой и Вашингтоном складывается явный консенсус: развивается новая «холодная война». Впереди еще много неопределенностей. В то время как Москва готова продемонстрировать свое современное вооружение в эту среду, президент Дональд Трамп, как ожидается, проведет собственный военный парад 11 ноября в Вашингтоне, округ Колумбия.