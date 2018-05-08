Сирия сегодня: родственники погибших пилотов Ка-52 получат помощь от государства, террористы несут потери на юге Дамаска

Сирия, 8 мая. Семьи погибших в САР летчиков Ка-52 получат помощь от государства. Террористы ИГИЛ1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) несут потери на юге Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Компенсация для родных

Семьи российских летчиков, погибших при крушении в САР ударного вертолета Ка-52, получат страховку и единовременное пособие в страховой компании «Согаз». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу страховой компании.

Сообщается, что родственники получат в общей сложности около 6,4 миллиона рублей за каждого погибшего. В минувший понедельник Минобороны России сообщило крушении в Сирии ударного вертолета Ка-52. По данным военных, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

«По государственному контракту, заключенному между АО «Согаз» и Минобороны России, это 2,562 миллиона рублей страховой суммы и 3,843 миллиона рублей единовременного пособия на каждого застрахованного», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, «Согаз» выражает глубокие соболезнования родственникам погибших пилотов и готов выплатить страховки и пособия в кратчайшие сроки.

Потери террористов на юге столицы

Террористы «Исламского государства1» несут ощутимые потери на юге Дамаска, сообщает Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании САА.

Стало известно, что авиация и артиллерийские подразделения правительственной армии нанесли удары по объектам и укрепрайонам боевиков в районах Хаджар аль-Асвад и Ярмук (юг Дамаска). При этом радикальные исламисты понесли ощутимые потери, как живой силе, так и в бронетехнике, что вынудило их отступить и расположиться в укрытиях.

При этом источник отмечает, что боевики заранее подготовили длинные тоннели, которые позволяют им выйти из под обстрела в расположенные неподалеку жилые дома. Более того, исламисты превратили мечети, детские сады и школы в свои командные пункты и укрытия.

Удар по автобусам

Террористы устроили минометный обстрел места сбора автобусов, вывозящих боевиков из сирийского поселения Эр-Растан, что на северо-востоке САР. Об этом сообщило национальное агентство SANA.

«Террористы подвергли минометному обстрелу район сбора автобусов, выделенных для вывода боевиков, неподалеку от моста Эр-Растана со стороны Хамы», — значится в сообщении.

Стоит отметить, что во время обстрела никто не пострадал. Ранее официальный Дамаск при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, достиг соглашения с главарями радикальных группировок о передаче под контроль сирийской армии поселений Эр-Растан и Талль-Биса и окрестных деревень.

1 Организация запрещена на территории РФ.