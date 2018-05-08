Меню
Общество
Сотрудничество с Мадагаскаром обогатит российскую фармацию — эксперт
Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Следующая новость
Загрузка...

    Сотрудничество с Мадагаскаром обогатит российскую фармацию — эксперт

    51

    Сотрудничество с Мадагаскаром обогатит российскую фармацию — эксперт

    Москва, 8 мая. Богатство флоры Мадагаскара открывает возможности для развития медицины и фармации. Такое заявление сделала эксперт по фитотерапии, старший преподаватель кафедры управления и экономики образования Института открытого образования Маргарита Селькова.

    На территории острова растет немало растений, которые имеют уникальные свойства. По мнению эксперта, сотрудничество России и Мадагаскара в области фармации может принести нашей стране «серьезные дивиденды».

    «Наша фармация серьезно обогатится», — цитирует «ПолитЭксперт» собеседника.

    Россия же со своей стороны может предложить квалифицированных специалистов в области фармации и богатый научный потенциал. Так, сотрудничество РФ и Мадагаскара открывает огромные возможности для двух стран в области медицины и фармации – разработка новых лекарств, вакцин, методы лечения разных заболеваний.

    Сотрудничество с Мадагаскаром обогатит российскую фармацию — эксперт

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.