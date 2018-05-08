Сотрудничество с Мадагаскаром обогатит российскую фармацию — эксперт

Москва, 8 мая. Богатство флоры Мадагаскара открывает возможности для развития медицины и фармации. Такое заявление сделала эксперт по фитотерапии, старший преподаватель кафедры управления и экономики образования Института открытого образования Маргарита Селькова.

На территории острова растет немало растений, которые имеют уникальные свойства. По мнению эксперта, сотрудничество России и Мадагаскара в области фармации может принести нашей стране «серьезные дивиденды».

«Наша фармация серьезно обогатится», — цитирует «ПолитЭксперт» собеседника.

Россия же со своей стороны может предложить квалифицированных специалистов в области фармации и богатый научный потенциал. Так, сотрудничество РФ и Мадагаскара открывает огромные возможности для двух стран в области медицины и фармации – разработка новых лекарств, вакцин, методы лечения разных заболеваний.