Идем к беззаконию: Кучма рассказал о стремительной деградации Украины

Киев, 8 мая. Бывший украинский президент Леонид Кучма рассказал о стремительном деградации Украины. Он заявил, что Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы.

«Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство, — сказал политик в ходе пресс-конференции. — Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто».

Кучма отметил, что не нужно пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя, а необходимо научится соблюдать конституцию, чтобы видеть ее недостатки.

Напомним, ранее Кучма заявлял, что Украина так и не стала государством в полном смысле, потому что «съедает себя сама». По его словам, украинская политическая элита практически не говорит о жизни простых людей, а также о вопросах экономического развития.