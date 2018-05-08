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Идем к беззаконию: Кучма рассказал о стремительной деградации Украины
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    Идем к беззаконию: Кучма рассказал о стремительной деградации Украины

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    Идем к беззаконию: Кучма рассказал о стремительной деградации Украины

    Киев, 8 мая. Бывший украинский президент Леонид Кучма рассказал о стремительном деградации Украины. Он заявил, что Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы.

    «Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство, — сказал политик в ходе пресс-конференции. — Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто».

    Кучма отметил, что не нужно пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя, а необходимо научится соблюдать конституцию, чтобы видеть ее недостатки.

    Напомним, ранее Кучма заявлял, что Украина так и не стала государством в полном смысле, потому что «съедает себя сама». По его словам, украинская политическая элита практически не говорит о жизни простых людей, а также о вопросах экономического развития.

    Автор: Тимур Румянцев
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