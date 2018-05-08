США ввели новые санкции против «Рособоронэкспорта»

Вашингтон, 8 мая. Власти США ввели санкции в отношении «Рособоронэкспорта», инкриминировав компании нарушение американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, уведомление Госдепартамента размещено в Федеральном реестре.

Новые санкции сроком на два года были приняты Вашингтоном 30 апреля, их утвердил помощник госсекретаря США Кристофер Форд. Однако американская администрация вывела из-под ограничений закупки у «Рособоронэкспорта» и обслуживание вертолетов Ми-17 для Афганистана. Санкции сняты с соглашений о приобретении российских цифровых камер OSDCAM4060.

США не уточняют, в чем заключаются претензии к «Рособоронэкспорту», ссылаясь на внутреннее законодательство. Отмечается, что над выработкой данных ограничений работал американский Госдепартамент. В Москве считают подобные решения Вашингтона нечестной конкуренцией.