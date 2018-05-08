Настройки ПО стали причиной смерти женщины под колесами беспилотника Uber

Вашингтон, 8 мая. Стали известны причины столкновения самоуправляемого такси Uber и велосипедистки в Аризоне, приведшего к летальному исходу.

Авария произошла 18 марта. Программное обеспечение такси было запрограммировано игнорировать объекты на дороге, что привело к смерти 49-летней женщины, сообщает издание The Information.

Расследование показало, что сенсоры автомобиля зафиксировали присутствие женщины, но решили проигнорировать это «препятствие». Стало известно, что данная функция изначально была заложена в ПО автомобиля для исключения ложных срабатываний, когда машина тормозит перед незначительной трудностью, например, летящим по воздуху пакетом.

Разработкой атомобилей с функцией «автопилот» занимаются многие автоконцерны, среди которых и компания Илона Маска Tesla, выпустившая электрический грузовик с автопилотом. Лидеры предприятий уверяют, что выпускаемые и проектируемые автомобили не полностью автономны и предполагают возможность управления автомобилем.

Напомним, 23 марта автомобиль Tesla Model X попал в ДТП во время движения в режиме автопилота, в результате чего акции американской компании по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник рухнули на 5,1 процента.