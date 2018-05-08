Платил «врагу» налоги: эксперт объяснил, почему конфеты Порошенко не могли помочь в модернизации украинской ПВО

Переоборудовать систему ПВО вокруг Киева помогла кондитерская фабрика Roshen, которая является собственностью президента Украины Петра Порошенко. Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России», — сказал Полторак.

Как считает военный эксперт Александр Жилин, Порошенко не относится к тем людям, которые на свои деньги будут заниматься восстановлением вооружения.Как отметил Жилин в интервью Федеральному агентству новостей, украинский президент «зашевелился» из-за грядущей предвыборной кампании.

«На Украине в этом году ожидается предвыборная кампания, и человек, который возглавляет оккупационный режим, грабит народ и при этом на что-то претендует, придумал себе прикрытие, — говорит эксперт. — Вы можете себе представить, что Порошенко, который фактически занимался распродажей вооружения — а об этом я говорю с полной ответственностью — будет что-то финансировать из своего кармана? Порошенко всячески способствовал тому, чтобы украинское армейское оружие поступало на черный рынок. На продажу шли даже те единицы вооружения, которые поставляли Соединенные Штаты. И вдруг этот человек решил давать деньги на развитие того, чего на Украине нет. Чудовищная ложь!».

По словам Александра Жилина, сегодня Украина представляет угрозу для всего мира, потому что является рассадником терроризма.

«Об Украине я всегда говорю с болью на душе, потому что народ живет все хуже, а вооруженные силы представляют опасность для самой страны и для соседей, потому что здесь процветает террористический режим. Порошенко уже знает, что не будет следующим президентом. Когда-то он заявил, что Россия — главный враг Украины. Но, тем не менее, не закрывал свою фабрику в Липецке и платил «врагу» налоги. И вы все еще думаете, что он будет финансировать украинскую систему ПВО?»

Министр обороны Украины также отметил: государству сейчас необходимо направить свои силы на создание комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и противотанковых средств, систем залпового огня и артиллерийских систем.

Напомним, когда Порошенко баллотировался на пост президента Украины, он заявил, что в случае победы продаст свою кондитерскую фабрику. Но пока обещание так и не выполнил.