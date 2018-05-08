Киев, 8 мая. Запугивающая информационная кампания киевских СМИ, организованная в преддверии Дня Победы, возмутила украинцев. Они отметили, что вместе с властями страны журналисты пытаются запретить гражданам отмечать День Победы, и в то же время призывают праздновать «день примирения с фашизмом».

Перед празднованием 73-й годовщины со Дня Победы советской армии в Великой Отечественной войне украинские СМИ начали активно высмеивать акцию «Бессмертный полк» и запугивать граждан, которые собираются принять участие в памятном шествии.

При этом, как отметил бывший глава Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков, ни политиков, ни журналистов не беспокоит то, что практически в каждой семье на Украине есть погибшие или пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны.

«Как можно людям запретить это? Но я читаю украинские СМИ, они высмеивают эту акцию, которая происходит по велению души людей. У меня в войне участвовали родственники, некоторые погибли, один пропал без вести. Как я могу не поклониться их памяти?» — приводит слова Крючкова «ПолитНавигатор».

Политик подчеркнул, что перед 9 Мая украинские власти пытаются всеми способами запугать граждан. Такие действия, по мнению Крючкова, свидетельствуют о трусости и подлости действующего на Украине режима. Именно со стремлением запугать, как он отметил, связаны проведенные на этой неделе сотрудниками СБУ обыски у коммунистов и комсомольцев.

Крючков добавил, что, несмотря на запреты и запугивания, в День Победы десятки тысяч украинцев пойдут поклониться памяти погибших. Как напомнил политик, акция «Бессмертный полк» получила признание по всему миру.

«Но, если власти Украины – на стороне тех, против кого воевала Красная армия, то разве они могут поступать иначе, чем они поступают? Это – вопиющее нарушение Конституции Украины, прав человека, это – свидетельство неонацистского характера того режима, который сейчас у власти в Киеве», — заключил политик.

Крючкова поддержала украинский политолог Елена Дьяченко. На своей странице в Facebook она отметила, что введенный украинским правительством в 2015 году вместо Дня Победы День согласия и примирения фактически является праздником, чествующим фашизм, и призвала отменить все решения руководства страны, принятые с 2014 года.

«Если День Победы над фашизмом праздновать они запрещают, а день примирения с фашизмом (или кого с кем тогда?) празднуют, то моя предвыборная программа будет из двух пунктов: Первое. Отменить все, что они напринимали с 2014. Второе: рудники. Пока все», — написала Дьяченко.

Напомним, в настоящее время Киев активно проводит так называемую политику «декоммунизации». В рамках нее на Украине массово сносятся памятники советских лет, переименовываются улицы и города, а осень прошлого года правительство страны запретило использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским. При этом националисты проводят свои акции и шествия по всей Украине.

Подавляющее большинство украинцев выступает против таких действий Киева. Ранее в эфире телеканала «Интер» ведущие праздничного концерта «Победа. Одна на всех» призвали запретить марши националистов и остановить переименование городов и улиц на Украине в честь преступников.