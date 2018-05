Стали известны габариты старшей модели iPhone X

Вашингтон, 8 мая. Старший брат iPhone X по габаритам корпуса сравнится с iPhone 8 Plus, согласно исследованиям японского издания Mac Otakara.

Новый смартфон iPhone X будет обладать дисплеем OLED диагональю 6,5 дюймов, по габаритам корпуса сравнясь с iPhone 8 Plus, диагональ экрана которого составляет 5,5 дюймов. Толщина корпуса будет увеличена на 0,2 мм из-за камеры, а дисплей на 1 дюйм за счет сужения боковых рамок.

Rumor: 6.5-inch OLED iPhone roughly same size as iPhone 8 Plus, iOS 12 supports horizontal Face ID https://t.co/FEuABt4XmF pic.twitter.com/fOas17UaE7