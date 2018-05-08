Медведев объяснил, почему Россия не может полностью отказаться от иностранных лекарств

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не сможет совсем отказаться от иностранных лекарств.

По его словам, в России производится порядка 85% препаратов из перечня ЖНВЛП, показатель в 90% является главной целью, и нет сомнений, что РФ его достигнет.

«Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, естественно, значит, в ряде случаев есть инновационные препараты», — сказал Медведев, выступая в Госдуме, где рассматривается его кандидатура в качестве нового премьер-министра.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что 90 лекарств из 1019 поставляемых в Россию из Соединенных Штатов не имеют отечественных аналогов, поэтому в отношении них не будут действовать контрсанкции.