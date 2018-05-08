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«Движемся к пустой газовой трубе»: Кучма спрогнозировал экономический крах Украины
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    «Движемся к пустой газовой трубе»: Кучма спрогнозировал экономический крах Украины

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    «Движемся к пустой газовой трубе»: Кучма спрогнозировал экономический крах Украины

    Киев, 8 мая. Бывший президент Украины Леонид Кучма упрекнул главу государства Петра Порошенко в недальновидности и популизме. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

    Кучма отметил, что украинские власти ведут страну к экономическому краху. По его мнению, необходимо всегда думать о грядущем дне, «а не так, как поступает часть политиков, стремясь сделать себя великими». 

    Бывший глава государства в качестве примера привел действия нынешнего украинского руководства в энергетической сфере. Он заявил, что сожалеет о продолжающейся блокаде Донбасса.

    «Мы покупаем уголь в Южно-Африканской Республике и Америке. Мы что, стали слишком богатыми», — возмутился Кучма.

    Украинский политик также вспомнил о газовой сфере, отметив, что руководство страны «тоже натворило» дел. Он отметил, что на данный момент «нам обещают оставить кусочек трубы, чтобы заполнить газом». По его словам, после введения в эксплуатацию «Южного потока — 2», этого «кусочка» не хватит даже на технологические цели.

    «У нас там все — старье: насосы и компрессоры никудышные, их коэффициент полезного действия близок к нулю, страна быстрыми темпами движется к пустой газовой трубе», — резюмировал Кучма.

    Автор: Дарья Смолина
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