«Движемся к пустой газовой трубе»: Кучма спрогнозировал экономический крах Украины

Киев, 8 мая. Бывший президент Украины Леонид Кучма упрекнул главу государства Петра Порошенко в недальновидности и популизме. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Кучма отметил, что украинские власти ведут страну к экономическому краху. По его мнению, необходимо всегда думать о грядущем дне, «а не так, как поступает часть политиков, стремясь сделать себя великими».

Бывший глава государства в качестве примера привел действия нынешнего украинского руководства в энергетической сфере. Он заявил, что сожалеет о продолжающейся блокаде Донбасса.

«Мы покупаем уголь в Южно-Африканской Республике и Америке. Мы что, стали слишком богатыми», — возмутился Кучма.

Украинский политик также вспомнил о газовой сфере, отметив, что руководство страны «тоже натворило» дел. Он отметил, что на данный момент «нам обещают оставить кусочек трубы, чтобы заполнить газом». По его словам, после введения в эксплуатацию «Южного потока — 2», этого «кусочка» не хватит даже на технологические цели.