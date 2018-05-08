Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford отложили из-за поломок

Москва, 8 мая. Начало службы новейшего авианосца США Gerald Ford пришлось перенести на 2022 год из-за поломок.

У новейшего американского авианосца выявлены технические проблемы с «главным упорным подшипником» энергетической установки, пишет Bloomberg. Отмечается, что поломки были выявлены еще в январе этого года и по-прежнему не были устранены. Известно об этом стало только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.

Начало службы Gerald Ford пришлось перенести с 2019 на 2022 год. Как сообщают источники агентства, аналогичные поломки на авианосце выявлялись и ранее. Об одной из таких неисправностей сообщалось в апреле прошлого года.

Строительство авианосца стартовало в 2009 году. За это время бюджет проекта увеличился на 22% и достиг уже 12,9 миллиарда долларов.