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Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford отложили из-за поломок
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    Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford отложили из-за поломок

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    Начало службы новейшего авианосца ВМС США Gerald Ford отложили из-за поломок

    Москва, 8 мая. Начало службы новейшего авианосца США Gerald Ford пришлось перенести на 2022 год из-за поломок.

    У новейшего американского авианосца выявлены технические проблемы с «главным упорным подшипником» энергетической установки, пишет Bloomberg. Отмечается, что поломки были выявлены еще в январе этого года и по-прежнему не были устранены. Известно об этом стало только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.

    Начало службы Gerald Ford пришлось перенести с 2019 на 2022 год. Как сообщают источники агентства, аналогичные поломки на авианосце выявлялись и ранее. Об одной из таких неисправностей сообщалось в апреле прошлого года.

    Строительство авианосца стартовало в 2009 году. За это время бюджет проекта увеличился на 22% и достиг уже 12,9 миллиарда долларов. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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