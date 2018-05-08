Госдума дала согласие на назначение Медведева главой правительства РФ

Москва, 8 мая. Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили Дмитрия Медведева на должность премьер-министра России. И.о. главы правительства заверил, что кабмин будет работать для реализации масштабных задач, стоящих перед Россией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медведев заявил, что полностью осознает ответственность, которая лежит на нем.

«Не сомневайтесь, коллеги, правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом для реализации масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — сказал Медведев.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. После вступления в должность президента РФ правительство автоматически ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру Медведева на пост главы правительства.