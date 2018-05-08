Сирия: террористы ИГ несут ощутимые потери под ударами САА на юге Дамаска

Дамаск, 8 мая. Боевики несут ощутимые потери на юге Дамаска на фоне успешных наступательных действий Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, ВВС Сирии и артиллерийские подразделения САА нанесли удары по объектам и укрепрайонам боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районах Хаджар аль-Асвад и Ярмук на юге Дамаска. Боевики понесли ощутимые потери в живой силе, после чего были вынуждены отступить и расположиться в укрытиях.

Источник отметил, что террористы вырыли длинные туннели, которые соединяют их позиции с подвалами жилых домов. Кроме того, террористы превратили мечети, детские сады и школы в свои укрытия.

1 Организация запрещена на территории РФ.