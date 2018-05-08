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Клинцевич назвал абсурдом подозрения США о ядерном ударе России
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    Клинцевич назвал абсурдом подозрения США о ядерном ударе России

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    Клинцевич назвал абсурдом подозрения США о ядерном ударе России

    Москва, 8 мая. Американский профессор Мэтью Кроэниг в одной из монографий оценил последствия возможного ядерного удара РФ по США. Сенатор Франц Клинцевич назвал абсурдом попытку заподозрить Россию в агрессивных действиях. 

    В монографии «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство» профессор Джорджтауновского университета утверждает, что после первой атаки России будет разрушен 131 город, погибнут порядка 70 млн человек.

    Второй удар приведет к уничтожению двенадцати городов и 28 млн американцев. Таким образом Мэтью Кроэниг убеждает своих читателей, что США нуждаются в сохранении ядерного арсенала, пишет National Interest. 

    «Абсурдна сама по себя попытка заподозрить Россию в намерении нанести первой ядерный удар по США. Понятно, что и все эти цифры разрушенных городов, погибших людей явно взяты с потолка», — считает Клинцевич, его комментарий поступил в распоряжение Федерального агентства новостей. 

    Клинцевич назвал абсурдом подозрения США о ядерном ударе России

    По мнению сенатора, американский профессор попытался придать своей работе «пущей убедительности», снабдив монографию цифрами. Однако выводы профессора «отнюдь не безобидны». 

    «По сути дела Мэтью Кроэниг прямо призывает к достижению стратегического превосходства США в ядерной сфере, видя в этом единственное средство обеспечения их безопасности», — добавил российский парламентарий.

    Такая точка зрения является в корне неверной. Единственный путь, который поможет избежать катастрофы, это переговоры и поддержание паритета в ядерной сфере между двумя странами.

    «Россия гарантирует, что стратегическое равновесие в мире не будет нарушено», — резюмировал Клинцевич.

    Автор: Юлия Шелковенко
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