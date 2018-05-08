Клинцевич назвал абсурдом подозрения США о ядерном ударе России

Москва, 8 мая. Американский профессор Мэтью Кроэниг в одной из монографий оценил последствия возможного ядерного удара РФ по США. Сенатор Франц Клинцевич назвал абсурдом попытку заподозрить Россию в агрессивных действиях.

В монографии «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство» профессор Джорджтауновского университета утверждает, что после первой атаки России будет разрушен 131 город, погибнут порядка 70 млн человек.

Второй удар приведет к уничтожению двенадцати городов и 28 млн американцев. Таким образом Мэтью Кроэниг убеждает своих читателей, что США нуждаются в сохранении ядерного арсенала, пишет National Interest.

«Абсурдна сама по себя попытка заподозрить Россию в намерении нанести первой ядерный удар по США. Понятно, что и все эти цифры разрушенных городов, погибших людей явно взяты с потолка», — считает Клинцевич, его комментарий поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

По мнению сенатора, американский профессор попытался придать своей работе «пущей убедительности», снабдив монографию цифрами. Однако выводы профессора «отнюдь не безобидны».

«По сути дела Мэтью Кроэниг прямо призывает к достижению стратегического превосходства США в ядерной сфере, видя в этом единственное средство обеспечения их безопасности», — добавил российский парламентарий.

Такая точка зрения является в корне неверной. Единственный путь, который поможет избежать катастрофы, это переговоры и поддержание паритета в ядерной сфере между двумя странами.